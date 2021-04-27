Корабль береговой охраны США зашел в Черное море

Сторожевой корабль «Гамильтон» береговой охраны США зашел в Черное море. Об этом журналистам сообщили в Национальном центре управления обороной.

Крейсер «Москва» вышел в Черное море навстречу американскому кораблю

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями сторожевого корабля "Гамильтон" береговой охраны США», — цитирует сообщение РИА Новости.

По данным Шестого флота США, сторожевой корабль зашел в Черное море для поддержки союзников по НАТО и партнеров в регионе.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: twitter.com/EUNAVFOR_MED
ТЕГИ:КораблиСШАЧерное Море
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры