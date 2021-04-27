Корабль береговой охраны США зашел в Черное море
27 апреля 202120:45
Сторожевой корабль «Гамильтон» береговой охраны США зашел в Черное море. Об этом журналистам сообщили в Национальном центре управления обороной.
«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями сторожевого корабля "Гамильтон" береговой охраны США», — цитирует сообщение РИА Новости.
По данным Шестого флота США, сторожевой корабль зашел в Черное море для поддержки союзников по НАТО и партнеров в регионе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru