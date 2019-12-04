Американский эксперт призвал страны НАТО больше вкладываться в оборону
Американский эксперт по вопросам национальной безопасности и внешней политики США Гарри Казианис назвал «необходимым и разумным» призыв президента США Дональда Трампа ко всем членам НАТО возобновить траты в размере не менее 2% своего ВВП на оборону. Его слова передает телеканал FoxNews, сообщает Североамериканское бюро НСН.
Казианис напомнил, что Альянс создавался для защиты от могущественного СССР, и добавил, что Россия и сейчас остается угрозой для всего мира. «У Москвы достаточно ядерной огневой мощи, чтобы уничтожить всю планету и покончить с цивилизацией», - подчеркнул он.
Эксперт отметил, что современные исследования показывают, что НАТО во многих «боевых сценариях» проигрывает в военном конфликте против России. «Это абсурд. Страны НАТО должны иметь все ресурсы, которые им необходимы, чтобы «взять» Россию в случае необходимости», - заявил Казианис.
Юбилейный саммит НАТО прошел в Лондоне с 3 по 4 декабря и был посвящен 70-летию альянса. По итогам встречи была создана Лондонская декларация, в которой Россия была признана угрозой мировой безопасности.
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