Американский эксперт призвал страны НАТО больше вкладываться в оборону

Казианис напомнил, что Альянс создавался для защиты от могущественного СССР, и добавил, что Россия и сейчас остается угрозой для всего мира. «У Москвы достаточно ядерной огневой мощи, чтобы уничтожить всю планету и покончить с цивилизацией», - подчеркнул он.

Эксперт отметил, что современные исследования показывают, что НАТО во многих «боевых сценариях» проигрывает в военном конфликте против России. «Это абсурд. Страны НАТО должны иметь все ресурсы, которые им необходимы, чтобы «взять» Россию в случае необходимости», - заявил Казианис.

Юбилейный саммит НАТО прошел в Лондоне с 3 по 4 декабря и был посвящен 70-летию альянса. По итогам встречи была создана Лондонская декларация, в которой Россия была признана угрозой мировой безопасности.

