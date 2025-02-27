Американский бизнесмен Морган объявил о создании в США новой партии

Американский бизнесмен и адвокат Джон Морган, который является крупным спонсором Демократической партии США, объявил о формировании в стране новой политической силы.

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В своих соцсетях он заявил, что американская партийная система «сломана из-за махинаций с избирательными округами и спорных вопросов у обеих сторон».

«Поэтому я формирую новую политическую партию для тех из нас, кто застрял меж двух полюсов», - написал Морган.

Ранее покойный экс-лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский в свое время допустил, что Дональд Трамп может создать в США третью крупную партию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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