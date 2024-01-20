Американский беспилотник упал близ авиабазы «Балад» в Ираке
Беспилотник США упал возле авиабазы «Балад» в Ираке, иракские правоохранители подобрали аппарат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пентагон.
«В 19.20 (по местному времени) американский беспилотный летательный аппарат упал недалеко от авиабазы "Балад"», — указали в военном ведомстве.
Дрон подобрали правоохранители Ирака. Данных о пострадавших не поступало, ведется расследование.
Ранее в Пентагоне заявили, что США не собираются выводить свои войска из Ирака. Численность американских войск в стране составляет около 2,5 тысячи человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Американский беспилотник упал близ авиабазы «Балад» в Ираке
- МАГАТЭ обнаружило новые мины в районе Запорожской АЭС
- К поискам высаженного из поезда кота подключились пять тысяч человек
- Дело против Алека Болдуина вернули на рассмотрение в суд
- Qiwi продаст российские активы компании из Гонконга
- Bild: Mercedes-Benz продаст все автосалоны в Германии
- Две школы Санкт-Петербурга закрыли из-за кишечной инфекции
- Евросоюз пообещал поставить Украине миллион снарядов
- Балет Большого театра впервые выступит в Омане
- Роналду заявил, что в 38 лет обошел молодых игроков по забитым голам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru