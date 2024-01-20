Американский беспилотник упал близ авиабазы «Балад» в Ираке

«В 19.20 (по местному времени) американский беспилотный летательный аппарат упал недалеко от авиабазы "Балад"», — указали в военном ведомстве.

Дрон подобрали правоохранители Ирака. Данных о пострадавших не поступало, ведется расследование.

Ранее в Пентагоне заявили, что США не собираются выводить свои войска из Ирака. Численность американских войск в стране составляет около 2,5 тысячи человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

