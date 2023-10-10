Американский атомный авианосец «Рональд Рейган» прибудет в корейский Пусан 12 октября
10 октября 202306:19
Атомный авианосец «Рональд Рейган» прибудет в южнокорейский порт Пусана 12 октября и пробудет там до 16 числа, сообщает Yonhap.
Ранее авианосец принял участие в трехсторонних учениях с участием Южной Кореи, США и Японии. Цель маневров – «перехват» судов с запрещенным грузом и борьба с пиратством в международных водах к югу от Корейского полуострова.
Ранее стало известно, что США отправят авианосец в Восточное Средиземноморье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru