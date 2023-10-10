Американский атомный авианосец «Рональд Рейган» прибудет в корейский Пусан 12 октября

Атомный авианосец «Рональд Рейган» прибудет в южнокорейский порт Пусана 12 октября и пробудет там до 16 числа, сообщает Yonhap.

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Ранее авианосец принял участие в трехсторонних учениях с участием Южной Кореи, США и Японии. Цель маневров – «перехват» судов с запрещенным грузом и борьба с пиратством в международных водах к югу от Корейского полуострова.

Ранее стало известно, что США отправят авианосец в Восточное Средиземноморье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: navy.mil
ТЕГИ:ЯпонияЮжная КореяСШААвианосец

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