Американские законодатели одобрили двухэтапное финансирование правительства

Палата представителей Соединенных Штатов одобрила внесенный спикером проект закона о двухэтапном временном финансировании правительства, сообщает РИА Новости.

В США признались в неспособности оказывать долгосрочную помощь Украине

При этом средства на помощь Украине и Израилю выделены не будут. «За» высказались 336 законодателей, «против» - 95.

Ранее спикер Палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон предложил план по предотвращению шатдауна менее чем за неделю до его возможного наступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
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