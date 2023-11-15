Американские законодатели одобрили двухэтапное финансирование правительства
15 ноября 202305:42
Палата представителей Соединенных Штатов одобрила внесенный спикером проект закона о двухэтапном временном финансировании правительства, сообщает РИА Новости.
При этом средства на помощь Украине и Израилю выделены не будут. «За» высказались 336 законодателей, «против» - 95.
Ранее спикер Палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон предложил план по предотвращению шатдауна менее чем за неделю до его возможного наступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru