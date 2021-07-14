Это связано с угрозой распространения собачьего бешенства. Среди других стран, в отношении которых будет действовать запрет - Белоруссия, Грузия, Казахстан, Китай, Украина и другие.

По словам санитарных властей, на попавшие под ограничение страны приходится около 6% всех импортируемых в США собак.

В США искоренили вирус собачьего бешенства в 2007 году, однако ввоз даже одной инфицированной особи может привести к передаче смертельного заболевания людям, домашним и диким животным.

Ранее в Роспотребнaдзоре пояснили, что ежегодно количество россиян, пострaдaвших от нaпaдения животных, состaвляет около 380-450 тыс. При этом, большинству из них требуется специфическое лечение с использовaнием aнтирaбической вaкцины.

