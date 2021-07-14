Американские власти запретили ввоз собак из РФ
В США с 14 июля будет введен временный запрет на ввоз собак из 113 стран мира, в том числе и из России, сообщает РИА Новости.
Это связано с угрозой распространения собачьего бешенства. Среди других стран, в отношении которых будет действовать запрет - Белоруссия, Грузия, Казахстан, Китай, Украина и другие.
По словам санитарных властей, на попавшие под ограничение страны приходится около 6% всех импортируемых в США собак.
В США искоренили вирус собачьего бешенства в 2007 году, однако ввоз даже одной инфицированной особи может привести к передаче смертельного заболевания людям, домашним и диким животным.
Ранее в Роспотребнaдзоре пояснили, что ежегодно количество россиян, пострaдaвших от нaпaдения животных, состaвляет около 380-450 тыс. При этом, большинству из них требуется специфическое лечение с использовaнием aнтирaбической вaкцины.
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