Американские власти прокомментировали ситуацию на Украине

«Мы открыты к общению с Москвой», — сказал он.

Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс обратился к РФ с просьбой объяснить «наращивание сил у границы с Украиной».

Прайс, в частности, заявил, что США рассматривают такие действия России как эскалацию. Кроме того, он подчеркнул, что США дали понять, что поддерживают Украину в этой ситуации «запугивания и агрессии».

