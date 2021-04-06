Американские власти прокомментировали ситуацию на Украине
Вашингтон готов к диалогу с Москвой по ситуации вокруг Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепартамента США.
«Мы открыты к общению с Москвой», — сказал он.
Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс обратился к РФ с просьбой объяснить «наращивание сил у границы с Украиной».
Прайс, в частности, заявил, что США рассматривают такие действия России как эскалацию. Кроме того, он подчеркнул, что США дали понять, что поддерживают Украину в этой ситуации «запугивания и агрессии».
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