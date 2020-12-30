Американские власти не предоставили Дерипаске дополнительные данные по санкциям

Суд в США отказал российскому бизнесмену Олегу Дерипаске в предоставлении дополнительных документов Минфина страны по введению санкций против него, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на решение суда.

«Суд считает, что Дерипаска не доказал, что его требования о дополнениях соответствуют каким-либо обстоятельствам, при которых дополнения допустимы. Следовательно, суд отказывает в его ходатайстве», - постановил судья Амит Мехта.

Российский предприниматель требовал документы не только по собственному административному делу, но и по делу российского бизнесмена Виктора Вексельберга, так как считал, что политика американских властей в отношении Вексельберга аналогична собственным проблемам Дерипаски с Минфином США.