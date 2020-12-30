Американские власти не предоставили Дерипаске дополнительные данные по санкциям

Суд в США отказал российскому бизнесмену Олегу Дерипаске в предоставлении дополнительных документов Минфина страны по введению санкций против него, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на решение суда.

«Суд считает, что Дерипаска не доказал, что его требования о дополнениях соответствуют каким-либо обстоятельствам, при которых дополнения допустимы. Следовательно, суд отказывает в его ходатайстве», - постановил судья Амит Мехта.

Российский предприниматель требовал документы не только по собственному административному делу, но и по делу российского бизнесмена Виктора Вексельберга, так как считал, что политика американских властей в отношении Вексельберга аналогична собственным проблемам Дерипаски с Минфином США.

Дерипаска призвал ввести уголовную ответственность за «провоцирование санкций»

Ранее Дерипаска сообщил, что власти России недостаточно серьёзно борются с санкциями США. В интервью РБК он заявил, что в Соединённых Штатах разработкой санкций занимаются пять тысяч человек, а в России – всего четверо.

«Мы с 2014–2018 годов абсолютно пофигистично к этому относимся. Нам не нужно 5 тысяч человек, но тысяча и созданные подразделения во всех ведомствах должны работать», - сказал миллиардер, который сам находится под санкциями США с 2018 года.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:СудыСШАОлег Дерипаска
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