В Великобритании может появиться отряд охотников за НЛО
В Британии в июне текущего года может появиться отряд охотников за неопознанными летающими объектами, сообщает издание Telegraph со ссылкой на Минобороны страны.
Решение об этом принято после сообщений о подготовке доклада Пентагона о попадании в интернет видео, на котором запечатлено преследование американскими истребителями НЛО.
«Думаю, если нам предоставят достаточно веские доказательства, что там действительно что-то было, то мы обязательно подумаем над этим», — сообщил источник издания в британском военном ведомстве.
Ранее бывший президент США Барак Обама рассказал о секретных архивах Пентагона, в которых хранятся кадры неопознанных летающих объектов.
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