В Великобритании может появиться отряд охотников за НЛО

Решение об этом принято после сообщений о подготовке доклада Пентагона о попадании в интернет видео, на котором запечатлено преследование американскими истребителями НЛО.

«Думаю, если нам предоставят достаточно веские доказательства, что там действительно что-то было, то мы обязательно подумаем над этим», — сообщил источник издания в британском военном ведомстве.

Ранее бывший президент США Барак Обама рассказал о секретных архивах Пентагона, в которых хранятся кадры неопознанных летающих объектов.

