Американские СМИ заявили, что Маск начал бизнес в США нелегально

Издание пишет, что уроженец Южной Африки Маск переехал в США в 1995 году для учебы в Стэнфордском университете, однако на курсы не поступил. Вместо этого он начал работать над своим стартапом.

Отмечается, что из-за того, что Маск не поступил в университет, у него не было прав заниматься бизнесом в США.

Ранее Маск пообещал ежедневно разыгрывать по $1 миллиону среди тех, кто поставит подпись под его онлайн-петицией в защиту Конституции США, напоминает «Радиоточка НСН».

