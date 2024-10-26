Американские СМИ заявили, что Маск начал бизнес в США нелегально
Бизнесмен Илон Маск начал бизнес в США незаконно, утверждает американская газета Washington Post.
Издание пишет, что уроженец Южной Африки Маск переехал в США в 1995 году для учебы в Стэнфордском университете, однако на курсы не поступил. Вместо этого он начал работать над своим стартапом.
Отмечается, что из-за того, что Маск не поступил в университет, у него не было прав заниматься бизнесом в США.
Ранее Маск пообещал ежедневно разыгрывать по $1 миллиону среди тех, кто поставит подпись под его онлайн-петицией в защиту Конституции США, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru