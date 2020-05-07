Американские СМИ смоделировали термоядерный удар по Москве

Журналисты американского издания We Are The Mighty спрогнозировали разрушения, которые могли бы произойти при сбрасывании термоядерной бомбы мощностью в десять тысяч мегатонн. В статье отмечается, что такая бомба была бы способна уничтожить целые страны, например, Великобританию, Францию, Германию, Северную и Южную Кореи, пишет Газета.ру.

А взрыв над Москвой 100-мегатонной термоядерной бомбы может привести к поражению северо-восточной части региона, а также почти всей Ярославской области. Кроме того, издание пишет, что сброс над российской столицей такой бомбы привел бы к выпадению ядерных осадков вплоть до северной части Коми — на расстоянии около 1,5 тысячи километров, подчеркивает РЕН ТВ.

«Теоретически такое оружие возможно. Разве нам нужна одна бомба, способная на такое?» — отмечают американские журналисты.

Добавим, американское издание We Are The Mighty выполнило моделирование на симуляторе NukeMap.

Госдума: Ядерный удар России по Европе - утопия, а по США - реальность!

Ранее НСН писала, что обозреватель National Interest Себастьян Роблин рассказал о российском оружие, которое может сделать Соединенные Штаты «необитаемыми». Журналист имел ввиду вооружения атомных подводных лодок проекта «Борей».

По данным обозревателя, дальность поражения ракет, выпущенных «Бореем», более девяти тысяч км. Российское оружие способно уничтожать военные базы и целые города.

Каждая российская подводная лодка проекта «Борей» может быть оснащена 16 ракетами Р-30 «Булава». В каждой из них - по шесть ядерных боеголовок, мощность которых составляет 150 килотонн.

National Interest сравнил разрушительную силу 72 ядерных боеголовок с 10 бомбами, сброшенными на Хиросиму.




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ФОТО: WikiImages с сайта Pixabay
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