Американские СМИ смоделировали термоядерный удар по Москве

Журналисты американского издания We Are The Mighty спрогнозировали разрушения, которые могли бы произойти при сбрасывании термоядерной бомбы мощностью в десять тысяч мегатонн. В статье отмечается, что такая бомба была бы способна уничтожить целые страны, например, Великобританию, Францию, Германию, Северную и Южную Кореи, пишет Газета.ру.

А взрыв над Москвой 100-мегатонной термоядерной бомбы может привести к поражению северо-восточной части региона, а также почти всей Ярославской области. Кроме того, издание пишет, что сброс над российской столицей такой бомбы привел бы к выпадению ядерных осадков вплоть до северной части Коми — на расстоянии около 1,5 тысячи километров, подчеркивает РЕН ТВ.

«Теоретически такое оружие возможно. Разве нам нужна одна бомба, способная на такое?» — отмечают американские журналисты.

Добавим, американское издание We Are The Mighty выполнило моделирование на симуляторе NukeMap.