Американские СМИ назвали цель Моди и Абэ на встрече с Путиным
The Wall Street Journal рассказал о задачах премьер-министров Индии и Японии на ВЭФ. Подробнее в материале НСН.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и его японский коллега Синдзо Абэ будут стараться вклиниться между российским президентом Владимиром Путиным и китайским лидером Си Цзиньпин на Восточном экономическом форуме, пишет The Wall Street Journal.
«Встревоженные растущим партнерством России с Китаем, азиатские соседи Пекина все чаще ищут способы увести Москву. Именно на это нацеливаются премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на ежегодном Восточном экономическом форуме во Владивостоке на этой неделе. Китайский лидер Си Цзиньпин будет заметно отсутствовать на этом мероприятии, являющемся демонстрацией инвестиционных возможностей президента России Владимира Путина на Дальнем Востоке его страны», — цитирует спецкор НСН публикацию американского издания.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Американские СМИ назвали цель Моди и Абэ на встрече с Путиным
- Евросоюз наложил временное эмбарго на ввоз украинских фруктов и овощей
- Минздрав озвучил три главных причины появления рака
- На ВЭФ озвучили самые опасные и безопасные для туристов страны
- Эстонские журналисты обнаружили базу спецназа США на территории страны