Американские СМИ назвали цель Моди и Абэ на встрече с Путиным

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и его японский коллега Синдзо Абэ будут стараться вклиниться между российским президентом Владимиром Путиным и китайским лидером Си Цзиньпин на Восточном экономическом форуме, пишет The Wall Street Journal.

«Встревоженные растущим партнерством России с Китаем, азиатские соседи Пекина все чаще ищут способы увести Москву. Именно на это нацеливаются премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на ежегодном Восточном экономическом форуме во Владивостоке на этой неделе. Китайский лидер Си Цзиньпин будет заметно отсутствовать на этом мероприятии, являющемся демонстрацией инвестиционных возможностей президента России Владимира Путина на Дальнем Востоке его страны», — цитирует спецкор НСН публикацию американского издания.

