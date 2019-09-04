Гусман: Центр деловой и политической жизни России временно во Владивостоке
Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Во Владивостоке начался Восточный экономический форум
Центр и политической и экономической жизни страны сегодня находится далеко от Москвы, во Владивостоке. Здесь проходит экономический форум, который по традиции собрал очень большое количество зарубежных гостей, бизнесменов, лидеров иностранных государств.
Михаил Гусман: «Сейчас вместе с президентом России Владимиром Путиным там находится премьер-министр Индии Моди, глава правительства Японии Абэ, другие зарубежные гости. Переговоры Путина с Моди уже состоялись. Кстати говоря, накануне президент России был в Монголии, встречался с президентом этой страны. Теперь президент Монголии тоже собирается во Владивосток. Таким образом, российский Дальний Восток становится все более и притягательной точкой для мирового бизнеса», - резюмировал Михаил Гусман в разговоре с НСН.
Бывший глава Пентагона назвал самую опасную страну мира
Бывший глава Пентагона назвал самую опасную страну мира. По словам Джеймса Мэттиса, её является Пакистан – из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала. Также экс-глава Минобороны США добавил, что его позицию разделяют и пакистанские военные.
Михаил Гусман: «Совсем недавно была опубликована книга Джеймса Мэттиса. Она привлекает внимание интересным рассказом американского генерала о своей военной биографии. Но на один тезис этой книги журналисты всего мира сделали особый акцент: Мэттис назвал Пакистан самой опасной страной мира. Свою он позицию он объяснил тем, что в Пакистане происходит радикализация общества, наращивается ядерный потенциал (хотя сам Пакистан наличие такого оружия не признает). И, в этой связи, получается взрывоопасная смесь, и, как считает Мэттис, это понимают даже сами пакистанцы», - отметил он, общаясь с НСН.
В Минздраве сообщили о существенном росте продолжительности жизни россиян
В Минздраве сообщили о существенном росте продолжительности жизни россиян: у российских женщин она увеличилась до 78,5 лет, а у мужчин – до 68,5.
Михаил Гусман: «Ну, что я могу сказать? Женщинам, что называется – так держать! А мужчинам надо подтянуться и, дай бог, нам, мужчинам, жить дольше», - пожелал он в эфире НСН.
В Госдуме предложили отменить двойки и единицы в школе
Депутаты Государственной думы от ЛДПР планируют направить обращение в Министерство просвещения России с предложением убрать из школьных оценок двойки и единицы.
Михаил Гусман: «Думаю, эта новость обрадует школьников, которые плохо учатся. Если министерство просвещения поддержит такую инициативу у нас буквально все сразу станут отличниками!» - спрогнозировал Михаил Гусман, беседуя с НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.