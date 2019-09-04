Гусман: Центр деловой и политической жизни России временно во Владивостоке

Михаил Гусман: «Совсем недавно была опубликована книга Джеймса Мэттиса. Она привлекает внимание интересным рассказом американского генерала о своей военной биографии. Но на один тезис этой книги журналисты всего мира сделали особый акцент: Мэттис назвал Пакистан самой опасной страной мира. Свою он позицию он объяснил тем, что в Пакистане происходит радикализация общества, наращивается ядерный потенциал (хотя сам Пакистан наличие такого оружия не признает). И, в этой связи, получается взрывоопасная смесь, и, как считает Мэттис, это понимают даже сами пакистанцы», - отметил он, общаясь с НСН.

