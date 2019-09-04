Гусман: Центр деловой и политической жизни России временно во Владивостоке

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Во Владивостоке начался Восточный экономический форум

Центр и политической и экономической жизни страны сегодня находится далеко от Москвы, во Владивостоке. Здесь проходит экономический форум, который по традиции собрал очень большое количество зарубежных гостей, бизнесменов, лидеров иностранных государств. 

Михаил Гусман: «Сейчас вместе с президентом России Владимиром Путиным там находится премьер-министр Индии Моди, глава правительства Японии Абэ, другие зарубежные гости. Переговоры Путина с Моди уже состоялись. Кстати говоря, накануне президент России был в Монголии, встречался с президентом этой страны. Теперь президент Монголии тоже собирается во Владивосток. Таким образом, российский Дальний Восток становится все более и притягательной точкой для мирового бизнеса», - резюмировал Михаил Гусман в разговоре с НСН

2

Бывший глава Пентагона назвал самую опасную страну мира

Бывший глава Пентагона назвал самую опасную страну мира. По словам Джеймса Мэттиса, её является Пакистан – из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала. Также экс-глава Минобороны США добавил, что его позицию разделяют и пакистанские военные.

Михаил Гусман: «Совсем недавно была опубликована книга Джеймса Мэттиса. Она привлекает внимание интересным рассказом американского генерала о своей военной биографии. Но на один тезис этой книги журналисты всего мира сделали особый акцент: Мэттис назвал Пакистан самой опасной страной мира. Свою он позицию он объяснил тем, что в Пакистане происходит радикализация общества, наращивается ядерный потенциал (хотя сам Пакистан наличие такого оружия не признает). И, в этой связи, получается взрывоопасная смесь, и, как считает Мэттис, это понимают даже сами пакистанцы», - отметил он, общаясь с НСН

3

В Минздраве сообщили о существенном росте продолжительности жизни россиян

В Минздраве сообщили о существенном росте продолжительности жизни россиян: у российских женщин она увеличилась до 78,5 лет, а у мужчин – до 68,5.


Михаил Гусман: «Ну, что я могу сказать? Женщинам, что называется – так держать! А мужчинам надо подтянуться и, дай бог, нам, мужчинам, жить дольше», - пожелал он в эфире НСН.

4

В Госдуме предложили отменить двойки и единицы в школе

Депутаты Государственной думы от ЛДПР планируют направить обращение в Министерство просвещения России с предложением убрать из школьных оценок двойки и единицы.

Михаил Гусман: «Думаю, эта новость обрадует школьников, которые плохо учатся. Если министерство просвещения поддержит такую инициативу у нас буквально все сразу станут отличниками!» - спрогнозировал Михаил Гусман, беседуя с НСН

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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