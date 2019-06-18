Американские СМИ назвали нечестным обвинение Трампа в сговоре с РФ
После того, как спецпрокурор Мюллер не смог установить факт «сговора» президента США с Москвой, обвинять его в этом противоречит принципам американской демократии, пишет The Washington Post. Подробнее в материале НСН.
Во время интервью ведущему телеканала ABC News Джорджу Стефанопулосу президент США Дональд Трамп заявил, что спецпрокурор Роберт Мюллер, завершив своё почти двухлетнее расследование «российского вмешательства» в американские выборы 2016 года, оправдал его по части так называемого сговора с Москвой.
Телеведущий поспорил с главой государства, отметив, что вопрос «сговора» даже не рассматривался в расследовании Мюллера, так как не имеет под собой юридической базы. На самом деле, спецпрокурор изучал вопрос «координации» и «конспирации» между предвыборным штабом Трампа и российской стороной, и в итоге заявил, что не нашел достаточно доказательств для состава преступления, отметил Стефанопулос.
Однако, пишет обозреватель газеты The Washington Post, которую, к слову, Трамп относит к числу «фейковых СМИ», правда оказалась на стороне президента США.
«Трамп прав, а Стефанопулос ошибается: Мюллер действительно оправдал президента в части сговора с Россией», — цитирует спецкор НСН обозревателя WP.
Автор материала отмечает, что Трамп использует понятие «сговора», так как именно его использовала пресса на протяжении всего расследования Мюллера. И хотя было бы точнее сказать, что Мюллер установил отсутствие «координации» между кампанией Трампа и Москвой, нежели отсутствие «сговора», для обывателя смысл не меняется – президент США не виновен, пишет журналист The Washington Post.
«В нашей демократии действует принцип “невиновен, пока вина не доказана”. Если спецпрокурор не только не может доказать вашу вину, но и после продолжительного расследования устанавливает, что не может даже доказать, что было совершено преступление, то угадайте что? Вас оправдали. Отрицать это — глубоко безответственно. Говорить об обратном о ком-либо, включая президента, несправедливо и противоречит американским ценностям», — передает спецкор НСН слова обозревателя WP.
Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер завершил свое почти двухлетнее расследование «российского вмешательства» в марте этого года. Мюллер не смог установить координацию или конспирацию между штабом Трампа и российскими представителями, однако установил несколько случаев «российского вмешательства» в американские президентские выборы 2016 года.
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