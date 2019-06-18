Американские СМИ назвали нечестным обвинение Трампа в сговоре с РФ

Однако, пишет обозреватель газеты The Washington Post, которую, к слову, Трамп относит к числу «фейковых СМИ», правда оказалась на стороне президента США.

«Трамп прав, а Стефанопулос ошибается: Мюллер действительно оправдал президента в части сговора с Россией», — цитирует спецкор НСН обозревателя WP.

Автор материала отмечает, что Трамп использует понятие «сговора», так как именно его использовала пресса на протяжении всего расследования Мюллера. И хотя было бы точнее сказать, что Мюллер установил отсутствие «координации» между кампанией Трампа и Москвой, нежели отсутствие «сговора», для обывателя смысл не меняется – президент США не виновен, пишет журналист The Washington Post.

«В нашей демократии действует принцип “невиновен, пока вина не доказана”. Если спецпрокурор не только не может доказать вашу вину, но и после продолжительного расследования устанавливает, что не может даже доказать, что было совершено преступление, то угадайте что? Вас оправдали. Отрицать это — глубоко безответственно. Говорить об обратном о ком-либо, включая президента, несправедливо и противоречит американским ценностям», — передает спецкор НСН слова обозревателя WP.

Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер завершил свое почти двухлетнее расследование «российского вмешательства» в марте этого года. Мюллер не смог установить координацию или конспирацию между штабом Трампа и российскими представителями, однако установил несколько случаев «российского вмешательства» в американские президентские выборы 2016 года.

