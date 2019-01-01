Американские СМИ назвали брата Ким Чен Ына информатором ЦРУ
Старший брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына сотрудничал со спецслужбами США, пишет The Wall Street Journal. Американские журналисты утверждают, что в 2017 году Ким Чен Нам был отравлен как раз после встречи с своим куратором из Центрального разведывательного управления (ЦРУ).
«Между американским разведывательным агентством и господином Ким Чен Намом была связь», — цитирует RT публикацию WSJ.
Источник сообщил американскому изданию, что брат Ким Чен Ына прилетел в Малайзию в феврале 2017 года, чтобы встретиться с контактом в ЦРУ. Журналисты также не исключили, что Ким Чен Нам мог сотрудничать и с другими спецслужбами, отмечает Ura.ru.
Напомним, что в конце мая Bloomberg сообщил со ссылкой на газету Chosun Ilbo о казни спецпредставителя КНДР по делам США Ким Хек Чхоля вместе с четырьмя другими дипломатами. Отмечалось, что чиновников казнили за провал переговоров Ким Чен Ына с Дональдом Трампом в ходе саммита в Ханое. Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов в эфире НСН усомнился в достоверности информации.
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