Американские сенаторы заявили о сделках сына Байдена с россиянкой

Девять транзакций прошли через посредника – фирму сына Байдена. В описании платежей значится "Договор займа".

По словам авторов доклада, речь идет о стартапе в городе Буффало, занимавшемся производством планшетов совместно с неназванными китайскими партнерами. Компания заявила о банкротстве в мае 2019 года.

"Эти транзакции были выявлены из-за сообщений о возможной преступной деятельности Батуриной", - пишут американские сенаторы.

