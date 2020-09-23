Американские сенаторы заявили о сделках сына Байдена с россиянкой

Сын кандидата в президенты Джо Байдена Хантер Байден совершал «сомнительные» сделки на миллионы долларов с российской предпринимательницей Еленой Батуриной, заявили американские сенаторы.

Доклад опубликовали глава сената США по внутренней безопасности и правительственным вопросам Рон Джонсон и глава комитета по финансам Чак Грассли.

По их информации, в 2014 году Батурина перевела на счет инвестиционной компании Хантера Байдена 3,5 миллиона долларов. В 2015 году она отправила компании BAK USA LLC 11 транзакциями почти 392 тысячи долларов.

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Девять транзакций прошли через посредника – фирму сына Байдена. В описании платежей значится "Договор займа".

По словам авторов доклада, речь идет о стартапе в городе Буффало, занимавшемся производством планшетов совместно с неназванными китайскими партнерами. Компания заявила о банкротстве в мае 2019 года.

"Эти транзакции были выявлены из-за сообщений о возможной преступной деятельности Батуриной", - пишут американские сенаторы.

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ФОТО: РИА Новости/Николай Лазаренко
ТЕГИ:Выборы Президента СШАЕлена БатуринаДжо Байден
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