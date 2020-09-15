Трамп заподозрил Байдена в принятии наркотиков для ясности ума
Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп призвал проверить кандидата на пост главы Белого дома Джо Байдена на употребление наркотических средств. Трамп не исключил, что его политический соперник «принимает что-то» для прояснения ума.
Таким образом действующий глава государства прокомментировал журналистам телеканала Fox News участие Байдена в дебатах, в которых 77-летний кандидат от Демократической партии стал лучше проявлять себя.
«Он принимает что-то, что даёт ему некоторую ясность... Может, это много кофе, может, это 15 чашек кофе», - цитирует RT Трампа. По его мнению, с Байденом было «что-то странное». При этом президент заверил, что сам готов пройти такой же тест на наркотики.
Ранее Дональд Трамп признался, что не испытывает никакого волнения в преддверии первых теледебатов с Джозефом Байденом, которые должны состояться 29 сентября в Кливленде. По оценке главы Белого дома, его соперник порой публично произносит несвязные речи.
До этого 74-летний Трамп неоднократно заявлял о том, что из-за преклонного возраста кандидат от демократов уже «не помнит, что делал вчера» и не сможет полноценно исполнять обязанности главы государства.
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