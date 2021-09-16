Американские конгрессмены призвали Байдена сократить расходы на ядерное оружие
Конгрессмены от Демократической партии США в письме призвали администрацию президента страны Джо Байдена снизить расходы на ядерное вооружение. Об этом сообщает RT, ссылаясь на обращение членов Конгресса.
Группа демократов напомнила о «многолетних усилиях» главы государства по снижению вероятности ядерной войны и уменьшению роли ядерного вооружения в политике безопасности США. Вместе с тем конгрессмены выразили беспокойство из-за запроса бюджета на 2022 год, в котором не нашла отражение эта политика.
«В рамках настоящего бюджета предусмотрено использование $634 млрд в течение десяти лет для восстановления всех средств доставки, вооружений и боеголовок в ядерном арсенале США», — цитируют письмо Известия.
В обращении конгрессменов подчеркивается, что проект сохраняет или увеличивает расходы на предложенную командой экс-президента США Дональда Трампа программу ядерного оружия. Демократы просят отменить решения администрации Трампа и создать такую стратегию в отношении ядерного оружия, которая ограничила бы роль этого вооружения в вопросах национальной безопасности, снизила необязательные расходы и «заложила основу для выполнения договоренностей» с Россией по дополнительному контролю над вооружениями.
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