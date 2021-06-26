Американская разведка назвала НЛО угрозой национальной безопасности

Неопознанные летающие объекты (НЛО) могут стать проблемой для национальной безопасности США. Об этом говорится в докладе национальной разведки Соединенных Штатов, опубликованном в пятницу.

Как отмечается в незасекреченной версии доклада, в первую очередь НЛО грозят загромождением воздушного пространства: объекты могут стать помехой для летчиков.

«Некоторые неопознанные воздушные явления могут быть технологиями, развернутыми Китаем, Россией, другой страной или неправительственной организацией», — цитирует документ ТАСС.

Вместе с тем авторы доклада подчеркивают, что нет точных данных о том, что НЛО являются частью иностранной программы сбора данных или «свидетельствуют о значительном технологическом прогрессе потенциального противника».

Доклад разведки основывается на данных об инцидентах с неопознанными воздушными явлениями, собранных в период с ноября 2004 года по март 2021 года. Специалисты обнаружили 144 случая предполагаемых НЛО, которые не удалось объяснить, и однозначных выводов о природе или намерениях этих объектов пока нет. Подчеркивается, что в большинстве случаев эти явления срывали какую-либо военную деятельность США. Процесс сбора и анализа информации о предполагаемых НЛО продолжается.



