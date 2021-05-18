Американская певица Ариана Гранде вышла замуж за агента по недвижимости

Свадьба была маленькой и интимной. На торжество позвали меньше 20 человек, пишет издание People со ссылкой на представителя исполнительницы.

Известно, что церемония состоялась в Монтесито - родном городе знаменитой артистки.

Далтон и Гранде начали встречаться в январе 2020 года и вместе пережидали карантин в доме в Лос-Анджелесе.

До этого Ариана Гранде была обручена с актером и комиком Питом Дэвидсоном. В 2018 пара рассталась.

