Американская певица Ариана Гранде вышла замуж за агента по недвижимости

27-летняя американская актриса и певица Ариана Гранде вышла замуж за агента по недвижимости Далтона Гомеса, сообщает портал TMZ.

Американская исполнительница Ариана Гранде объявила о помолвке

Свадьба была маленькой и интимной. На торжество позвали меньше 20 человек, пишет издание People со ссылкой на представителя исполнительницы.

Известно, что церемония состоялась в Монтесито - родном городе знаменитой артистки.

Далтон и Гранде начали встречаться в январе 2020 года и вместе пережидали карантин в доме в Лос-Анджелесе.

До этого Ариана Гранде была обручена с актером и комиком Питом Дэвидсоном. В 2018 пара рассталась.

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ФОТО: pxhere.com
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