Американская исполнительница Ариана Гранде объявила о помолвке
Американская популярная певица Ариана Гранде объявила о своей помолвке, сообщает журнал People.
Избранником исполнительницы стал агент по элитной недвижимости Далтон Гомес. «Навсегда и еще дольше», - подписала Гранде в Insagram под фотографиями с Далтоном и кольцом на безымянном пальце. Далтон и Гранде начали встречаться в январе текущего года и вместе переживают карантин в доме в Лос-Анджелесе.
Тем временем, американская актриса и певица Дженнифер Лопес сообщила, что дважды переносила свадьбу с Алексом Родригесом из-за эпидемии COVID-19.
Известно, что первое мероприятие было намечено на лето в Италии. Родригес и Лопес вместе уже в течение трех лет.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,8 млн+28 948 / сут.
Умерли
50 858+511 / сут.
Выздоровели
2,3 млн+20 915 / сут.
- Нарышкин рассказал, как столкнулся с предателями в разведке
- Американская исполнительница Ариана Гранде объявила о помолвке
- Ввести продуктовые карточки и соцпитание для малоимущих предложено в России
- Штаб Трампа требует от Верховного суда пересмотра итогов выборов в Пенсильвании
- Вирусолог рассказал, нужно ли опасаться россиянам нового штамма коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru