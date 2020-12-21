Американская исполнительница Ариана Гранде объявила о помолвке

Американская популярная певица Ариана Гранде объявила о своей помолвке, сообщает журнал People.

Избранником исполнительницы стал агент по элитной недвижимости Далтон Гомес. «Навсегда и еще дольше», - подписала Гранде в Insagram под фотографиями с Далтоном и кольцом на безымянном пальце. Далтон и Гранде начали встречаться в январе текущего года и вместе переживают карантин в доме в Лос-Анджелесе.

Тем временем, американская актриса и певица Дженнифер Лопес сообщила, что дважды переносила свадьбу с Алексом Родригесом из-за эпидемии COVID-19.

Известно, что первое мероприятие было намечено на лето в Италии. Родригес и Лопес вместе уже в течение трех лет.

