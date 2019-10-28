Трампа освистали на бейсбольном матче. Видео

Зрители бейсбольного матча между командами Washington Nationals и Houston Astros резко отозвались о президенте США Дональде Трампе, чье изображение появлось на табло. Болельщики стали свистеть и выкрикивать призывы посадить Трампа в тюрьму.

Сам Трамп, присутствовавший на матче, на резкие выпады толпы в свой адрес никак не отреагировал. Президент США стоял, улыбался и апплодировал, пишет Life.