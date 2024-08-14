Американец въехал на грузовике в стрип-бар, из которого его выгнали

По словам очевидцев, сначала американца выгнали из заведения, после чего он решил отомстить обидчикам и въехал на грузовике в стоявших у входа людей.

«Один человек погиб, двое пострадали. Сам водитель находится в больнице», - говорится в сообщении.

Ранее грузовик Porter сбил 29 детей во время массового мероприятия в Сузакском районе Киргизии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».