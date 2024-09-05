Amazon Prime продолжит шоу The Grand Tour с новыми ведущими
Ведущий шоу The Grand Tour Ричард Хаммонд в интервью Metro заявил, что платформа Amazon Prime решила не закрывать проект после того, как он покинет его вместе с Джереми Кларксоном и Джеймсом Мэем.
По его словам, на их место придут новые люди, правда ему не известно, кто именно. Также Хаммонд отметил, что не знает о формате перезапущенного шоу.
«Шоу будет продолжаться. Я не могу дождаться, чтобы сесть в свое кресло и посмотреть, как это сделает кто-то другой. Это потрясающе», — сказал он.
Говоря о последнем эпизоде с ним, Кларксоном и Мэем, который выйдет на Amazon Prime 13 сентября, Хаммонд добавил, что пока не осознал, что всё завершилось, и не осознает это «ещё месяцев шесть».
Ранее Кларксон, комментируя закрытие The Grand Tour, заявил, что их команда рассказала об автомобилях всё, что только можно. Также он отметил, съёмки в подобных шоу очень тяжелы, «особенно когда ты уже старый и толстый», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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