Netflix возродил шоу «Тачка на прокачку»
Онлайн-кинотеатр Netflix опубликовал дебютный трейлер возрождённого шоу «Тачка на прокачку», которое получило новое название - Resurrected Rides, что можно перевести, как «Воскресшие тачки».
Вместе с названием Netflix сменил и ведущего. Вместо рэпера Xzibit перезапущенное шоу будет вести актёр и комик Крис Редд. А «начинка» проекта осталась прежней - владельцам будут помогать превращать их любимые развалюхи в дорожные автомобильные шедевры.
Отмечается, что исполнительным продюсером Resurrected Rides является один из создателей «Тачки на прокачку» Рик Харвиц.
«Мы взяли дух и знания оригинала и переосмыслили его с совершенно новым актёрским составом, а также ошеломляющими технологиями сегодняшнего дня», — заявил он.
Пока анонсированы восемь эпизодов по 40 минут каждый. Премьера состоится 24 июля.
Ранее экс-ведущий культового ТВ-шоу Тор Gear Джереми Кларксон, комментируя закрытие программы The Grand Tour, заявил, что он, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй рассказали о машинах всё, что только можно было рассказать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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