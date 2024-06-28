Netflix возродил шоу «Тачка на прокачку»

Вместе с названием Netflix сменил и ведущего. Вместо рэпера Xzibit перезапущенное шоу будет вести актёр и комик Крис Редд. А «начинка» проекта осталась прежней - владельцам будут помогать превращать их любимые развалюхи в дорожные автомобильные шедевры.

Отмечается, что исполнительным продюсером Resurrected Rides является один из создателей «Тачки на прокачку» Рик Харвиц.

«Мы взяли дух и знания оригинала и переосмыслили его с совершенно новым актёрским составом, а также ошеломляющими технологиями сегодняшнего дня», — заявил он.

Пока анонсированы восемь эпизодов по 40 минут каждый. Премьера состоится 24 июля.

Ранее экс-ведущий культового ТВ-шоу Тор Gear Джереми Кларксон, комментируя закрытие программы The Grand Tour, заявил, что он, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй рассказали о машинах всё, что только можно было рассказать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

