Алжир вышлет 12 французских дипломатов

Власти Алжира решили выслать 12 сотрудников посольства Франции. Об этом сообщил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро в интервью Figaro.

«Власти... потребовали от 12 наших сотрудников покинуть территорию страны в течение 48 часов», - рассказал министр.

По данным издания, Алжир вышлет дипломатических и административных сотрудниках, связанных с МВД Франции. Как отметил Барро, такие действия стали ответом на задержание трех алжирских граждан, которые подозреваются в совершении «серьезных правонарушений» на территории Франции.

Глава МИД назвал решение алжирской стороны необоснованным, потребовав отказаться от этих мер. В противном случае Париж предпримет ответные шаги.

Между тем Россия объявила персонами нон грата двух дипломатов Румынии в ответ на высылку военного атташе при посольстве РФ в Бухаресте и его помощника.

