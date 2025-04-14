Алжир вышлет 12 французских дипломатов
Власти Алжира решили выслать 12 сотрудников посольства Франции. Об этом сообщил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро в интервью Figaro.
«Власти... потребовали от 12 наших сотрудников покинуть территорию страны в течение 48 часов», - рассказал министр.
По данным издания, Алжир вышлет дипломатических и административных сотрудниках, связанных с МВД Франции. Как отметил Барро, такие действия стали ответом на задержание трех алжирских граждан, которые подозреваются в совершении «серьезных правонарушений» на территории Франции.
Глава МИД назвал решение алжирской стороны необоснованным, потребовав отказаться от этих мер. В противном случае Париж предпримет ответные шаги.
Между тем Россия объявила персонами нон грата двух дипломатов Румынии в ответ на высылку военного атташе при посольстве РФ в Бухаресте и его помощника.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru