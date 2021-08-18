Алжир ведет переговоры о покупке российских Бе-200

Переговоры ведутся с российским производителем лайнеров, способных противодействовать лесным пожарам в экстремальных и сложных погодных условиях. Самолеты было решено приобрести после пожаров, произошедших в нескольких регионах Алжира.

Отмечается, что военное ведомство приступило к проведению необходимых консультаций с известными производителями, способными в кратчайшие сроки удовлетворить запрос.

Выбор пал на всемирно известного российского производителя. Алжир намерен закупить четыре Бе-200.

Напомним, 14 августа, в субботу, самолет Минобороны России Бе-200 с пятью россиянами и тремя гражданами Турции на борту разбился у города Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Главное управление лесного хозяйства Турции использовало арендованную у России авиамашину для тушения лесных пожаров.

