Алжир ведет переговоры о покупке российских Бе-200
Алжир планирует закупить у России самолеты-амфибии Бе-200, передает министерство национальной обороны страны.
Переговоры ведутся с российским производителем лайнеров, способных противодействовать лесным пожарам в экстремальных и сложных погодных условиях. Самолеты было решено приобрести после пожаров, произошедших в нескольких регионах Алжира.
Отмечается, что военное ведомство приступило к проведению необходимых консультаций с известными производителями, способными в кратчайшие сроки удовлетворить запрос.
Выбор пал на всемирно известного российского производителя. Алжир намерен закупить четыре Бе-200.
Напомним, 14 августа, в субботу, самолет Минобороны России Бе-200 с пятью россиянами и тремя гражданами Турции на борту разбился у города Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Главное управление лесного хозяйства Турции использовало арендованную у России авиамашину для тушения лесных пожаров.
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