«Алиготе» против ЛГБТ. Грузинские виноделы потребовали извинений от директора телеканала «Рустави-2»

В Кахетии виноделы провели митинг с требованием, чтобы гендиректор телекомпании «Рустави-2» Ника Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине. Виноделы перекрыли дорогу у Гомборского перевала. Они держали плакаты и скандировали: «Гварамия, уходи!» Возмущение виноделов вызвали слова гендиректора «Рустави-2», сказанные им в прямом эфире. Он в крайне грубой форме высказался по поводу возможного запрета ввоза грузинских вин и минеральной воды в Россию. «Своим заявлением Гварамия оскорбил не только виноделов, но и всю Грузию», - считают участники митинга.

Скандал, в центре которого оказался телеканал «Рустави-2», грянул в минувшее воскресенье, когда ведущий авторской программы Георгий Габуния начал эфир с нецензурной брани в адрес Владимира Путина. Выходку резко осудили президент Грузии, премьер-министр, глава парламента, мэр Тбилиси. А перед зданием телеканала тогда собрались сотни жителей Тбилиси и потребовали уволить Габунию и Гварамию. Руководство канала назвало ситуацию неприемлемой и отстранило журналиста от работы на два месяца, но извиняться отказалось.

В ответ Госдума России приняла заявление с призывом к правительству ввести специальные экономические меры в отношении Грузии. В числе предложенных мер – прекращение поставок в Россию грузинского вина, газированной воды, запрет на денежные переводы в Грузию. Но президент Владимир Путин высказался против введения санкций «из уважения к грузинскому народу». Отвечая на вопрос о возможности возбуждения уголовного дела в отношении грузинского журналиста, допустившего брань в его адрес в телеэфире, Путин ответил: «Много чести (…) пусть вещает дальше». Как заявил НСН живущий в США политолог Николай Злобин, «этим заявлением Владимир Путин еще раз доказал, что является ведущим российским европейцем и (…) остается либеральным политиком».

Но у гендиректора «Рустави-2» Ники Гварамии, которого, как сообщала «Газета.ру», с ведущим Габунией связывают не просто дружеские отношения, а настолько дружеские, что ни в сказке сказать, ни в СМИ описать, оказалось иное мнение, которым он не преминул поделиться. И разразился непристойным комментарием. Из него, в частности, следовала неготовность телеканала говорить о том, «что Путин хороший, для того, чтобы кто-то мог ввозить в Россию «Боржоми», вино и «Набеглави», а сам гендиректор, пардон, мочиться хотел «во все три».

Теперь участники митинга в Кахетии предлагают гражданину Гварамии направить фонтан своего красноречия или чего там еще куда-нибудь в другую сторону.

