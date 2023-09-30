Алиев: В Карабах уже вернулись 2,3 тысячи азербайджанцев
Более 2 тысяч азербайджанских вынужденных переселенцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на 2-м Национальном градостроительном форуме в Зангилане.
«На сегодняшний день уже возвращены 2,3 тыс. бывших вынужденных переселенцев», — цитирует политика ТАСС.
По словам Алиева, к концу 2023 года в Карабах вернутся 5,5 тысячи человек. Президент Азербайджана отметил, что в республике образовалась очередь из ожидающих возвращения на родные земли: люди едут в регион из крупных городов страны.
Согласно официальным данным, вынужденными переселенцами на фоне конфликта в Карабахе стали около 1 млн азербайджанцев.
Между тем пресс-секретарь правительства Армении Назели Багдасарян заявила, что с 24 сентября в республику прибыли 88780 жителей Карабаха, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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