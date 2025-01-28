Алиев: У Азербайджана нет территориальных претензий к Армении

На совещании, посвящённом вопросам транспорта, он указал, что при этом Ереван должне предоставить беспрепятственный проезд через армянскую территорию в Нахичеванскую автономную республику.

«Из Азербайджана в Азербайджан. Должен быть комфортный и свободный проезд... без каких-либо проверок и препятствий», - уточнил Алиев.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что отказ Армении от существовавших в составе СССР границ будет отказом от суверенитета и государственности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

