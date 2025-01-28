Алиев: У Азербайджана нет территориальных претензий к Армении
У Азербайджана нет территориальных претензий к Армении. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.
На совещании, посвящённом вопросам транспорта, он указал, что при этом Ереван должне предоставить беспрепятственный проезд через армянскую территорию в Нахичеванскую автономную республику.
«Из Азербайджана в Азербайджан. Должен быть комфортный и свободный проезд... без каких-либо проверок и препятствий», - уточнил Алиев.
Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что отказ Армении от существовавших в составе СССР границ будет отказом от суверенитета и государственности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru