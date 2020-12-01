Алиев сообщил о взятии Лачинского коридора под контроль российскими миротворцами

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Лачинский корридор передан под контроль российских миротворцев. Его ширина согласована и составляет 5 километров, пишет «Интерфакс».

Лачинский район, наряду с Агдамским и Кельбаджрарским районами, переходит под контроль Баку в соответствии с соглашением, подписанным между Арменией и Азербайджаном при сотрудничестве России.

ВС Азербайджана вошли в Лачинский район Карабаха

Баку и Ереван договорились о прекращении военных действий 9 ноября. Согласно документу, военные двух стран остаются на уже занятых позициях, а российские миротворцы размещаются вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Азербайджан и Армению.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости/Арам Нерсесян
ТЕГИ:АрменияМиротворцыАзербайджанНагорный Карабах
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