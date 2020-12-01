ВС Азербайджана вошли в Лачинский район Карабаха
Азербайджанские войска вошли в Лачинский район в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана.
Порядок действий азербайджанских ВС был прописан в заявлении, которое было ратифицировано президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Подразделения армии Азербайджана вошли в район в ночь с 30 ноября на 1 декабря. Согласно заявлению, Баку также получает контроль над Кельбаджарским и Агдамским районами непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
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