ВС Азербайджана вошли в Лачинский район Карабаха

Порядок действий азербайджанских ВС был прописан в заявлении, которое было ратифицировано президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Подразделения армии Азербайджана вошли в район в ночь с 30 ноября на 1 декабря. Согласно заявлению, Баку также получает контроль над Кельбаджарским и Агдамским районами непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

