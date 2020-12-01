ВС Азербайджана вошли в Лачинский район Карабаха

Азербайджанские войска вошли в Лачинский район в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана.

Франция бессильна перед Эрдоганом. В Армении ответили на признание Карабаха

Порядок действий азербайджанских ВС был прописан в заявлении, которое было ратифицировано президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Подразделения армии Азербайджана вошли в район в ночь с 30 ноября на 1 декабря. Согласно заявлению, Баку также получает контроль над Кельбаджарским и Агдамским районами непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоеннослужащиеАзербайджанНагорный Карабах
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры