Алиев объяснил, почему Азербайджан не вступил в ВТО
Азербайджан не вступил во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за протекционизма и двойных стандартов в ней. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев в интервью китайскому каналу CGTN.
«Несмотря на активно проводимые на протяжении многих лет переговоры, причина, по которой Азербайджан до сих пор не является членом Всемирной торговой организации, заключается в протекционизме, двойных стандартах, тарифах», — отметил политик.
По словам Алиева, это разрушает основные ценности ВТО. Президент Азербайджана назвал экономику своей страны самодостаточной и подчеркнул, что процесс ее вступления в организацию пойдет более гладко, если будут выполнены все соответствующие предложения Баку.
Ранее главы МИД стран Группы двадцати подписали соглашение о реформе ВТО, в рамках которой планируется сделать работу объединения прозрачной и изменить систему урегулирования споров, пишет 360.ru.
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