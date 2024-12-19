Алиев посоветовал держаться от Баку подальше после слов Борреля
19 декабря 202401:34
Лидер Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Жозеп Боррель, когда был главой дипломатии европейского союза, позволял себе говорить, что Европа — это цветущий сад, а всё остальное — джунгли, сообщает РИА Новости.
«Если мы джунгли, держитесь от нас подальше», — заявил глава государства.
Ранее Боррель заявил: чтобы не допустить «вторжения джунглей в сад», садоводу «необходимо выходить в джунгли». После этого он назвал ЕС «травоядным животным в мире хищников», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru