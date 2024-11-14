Боррель сравнил Трампа с испанским диктатором Франко

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сравнил избранного президента США Дональда Трампа с испанским диктатором Франсиско Франко. Об этом он заявил на слушаниях в Европарламенте.

Как отметил глава евродипломатии, Соединенные Штаты при Трампе «не те, какими были при [экс-президенте США Бараке] Обаме».

«Испания под руководством Франко тоже, например, отличалась от Испании времен [премьера Филипе] Гонсалеса», — заявил Боррель.

По его словам, единственная разница между Франко и Трампом в том, что последнего выбрали американцы.

Кроме того, Боррель призвал американского президента продолжить оказывать поддержку Киеву. Дипломат отметил, что «история осудит Запад», если Трамп «даст Украине пасть».

Жозеп Боррель покинет пост главы дипломатической службы ЕС 1 декабря, в должность вступит экс-премьер Эстонии Кая Каллас. Будущая глава евродипломатии называет своими приоритетами поддержку Киева и противостояние с РФ и Китаем до нанесения «стратегического поражения», пишет 360.ru.

