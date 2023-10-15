Алиев поднял флаг Азербайджана в столице Нагорного Карабаха

Путин: призывы в США о подготовке к войне с РФ и КНР настораживают Курс доллара не опустится ниже 90 рублей В МОК пригрозили странам препятствующим участию в соревнованиях спортсменов из РФ и РБ Худрук театра «Модерн» Грымов прочтет лекцию о художниках эпохи Возрождения «НАШЕ Радио» проведет большой юбилейный концерт