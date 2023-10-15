Алиев поднял флаг Азербайджана в столице Нагорного Карабаха
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье поднял государственный флаг страны в городе Ханкенди (Степанакерт), сообщило государственное агентство АзерТадж.
«Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев поднял государственный флаг в городе Ханкенди», - говорится в заявлении.
В административном здании в центре города установлен государственный герб Азербайджана. Также сообщается, что Алиев поднял флаг Азербаджайна в городе Агдер.
Степанакерт на протяжении длительного времени был столицей непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Президент Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».
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