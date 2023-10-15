Алиев поднял флаг Азербайджана в столице Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье поднял государственный флаг страны в городе Ханкенди (Степанакерт), сообщило государственное агентство АзерТадж.

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«Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев поднял государственный флаг в городе Ханкенди», - говорится в заявлении.

В административном здании в центре города установлен государственный герб Азербайджана. Также сообщается, что Алиев поднял флаг Азербаджайна в городе Агдер.

Степанакерт на протяжении длительного времени был столицей непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Президент Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:АрменияНагорный КарабахАзербайджан

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