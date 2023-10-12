Баку отверг обвинения Еревана в этнических чистках в Карабахе

Представитель Баку назвал обвинения Еревана необоснованными. Мамедов заявил, что Азербайджан не устраивает этнические чистки и не притесняет население Карабаха.

«Армянские жители Карабаха являются гражданами Азербайджана и их права защищены и поддерживаются наравне с другими гражданами Азербайджана», - сказал Мамедов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не обсуждала с Ереваном вопрос вывода миротворцев РФ из Карабаха. Он уточнил, что контингент де-факто и де-юре находится на территории Азербайджана, сообщает «Радиоточка НСН».

