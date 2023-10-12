Баку отверг обвинения Еревана в этнических чистках в Карабахе
Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в Международном суде ООН отверг обвинения Армении в этнических чистках в Нагорном Карабахе, пишет РИА Новости.
Представитель Баку назвал обвинения Еревана необоснованными. Мамедов заявил, что Азербайджан не устраивает этнические чистки и не притесняет население Карабаха.
«Армянские жители Карабаха являются гражданами Азербайджана и их права защищены и поддерживаются наравне с другими гражданами Азербайджана», - сказал Мамедов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не обсуждала с Ереваном вопрос вывода миротворцев РФ из Карабаха. Он уточнил, что контингент де-факто и де-юре находится на территории Азербайджана, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru