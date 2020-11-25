Алиев объявил о переходе Кельбаджарского района Азербайджану

Президент Ильхам Алиев объявил, что прилегающий к Нагорному Карабаху Кельбаджарский район перешёл под контроль Азербайджана. Он заявил об этом в ходе обращения к нации, трансляцию выступления вёл государственный телеканал «АзТВ».

Алиев отметил, что Кельбаджарский район «освобождён от оккупации», и поздравил с этим всех соотечественников.

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Ранее в этот район вошли азербайджанские военные.

Кельбаджарский район отошел Баку согласно трехсторонему мирному соглашению по Нагорному Карабаху, сообщает RT.

Минобороны РФ направило в Нагорно-Карабахскую Республику из Хабаровска свыше ста военных медиков, сообщает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Нагорный КарабахАзербайджан
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