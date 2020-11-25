Алиев объявил о переходе Кельбаджарского района Азербайджану
25 ноября 202011:52
Президент Ильхам Алиев объявил, что прилегающий к Нагорному Карабаху Кельбаджарский район перешёл под контроль Азербайджана. Он заявил об этом в ходе обращения к нации, трансляцию выступления вёл государственный телеканал «АзТВ».
Алиев отметил, что Кельбаджарский район «освобождён от оккупации», и поздравил с этим всех соотечественников.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru