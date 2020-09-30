Алиев назвал условие прекращения боев в Карабахе

Бои в Нагорном Карабахе прекратятся сразу после того, как Армения выведет войска с «оккупированных территорий», заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"У нас потери. Но это дело правое. Международное право на нашей стороне...», - сказал глава государства.

По его словам, Баку восстанавливает историческую справедливость, так как Карабах является исконной территорией Азербайджана.

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Президент выразил уверенность, что армянский народ «правильно поймет» его слова.

«Тысячи армян живут на территории Азербайджана, никто им слова плохого не скажет, они - наши граждане», - подчеркнул Алиев.

Ранее Минобороны Азербайджана обвинило Армению в применении тактического ракетного комплекса.

По сообщениям военного ведомства, из-за непригодности и низкого качества техники три из выпущенных ракет не взорвались.

Ранее Армения выразила готовность обратиться в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если конфликт в Карабахе усугубится. Вскоре после этого Ереван сообщил, что Турция сбила армянский истребитель. В свою очередь, в Стамбуле эту информацию опровергли.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АзербайджанАрменияНагорный Карабах
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