Алиев назвал условие прекращения боев в Карабахе

Бои в Нагорном Карабахе прекратятся сразу после того, как Армения выведет войска с «оккупированных территорий», заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"У нас потери. Но это дело правое. Международное право на нашей стороне...», - сказал глава государства.

По его словам, Баку восстанавливает историческую справедливость, так как Карабах является исконной территорией Азербайджана.