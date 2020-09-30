Алиев назвал условие прекращения боев в Карабахе
Бои в Нагорном Карабахе прекратятся сразу после того, как Армения выведет войска с «оккупированных территорий», заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"У нас потери. Но это дело правое. Международное право на нашей стороне...», - сказал глава государства.
По его словам, Баку восстанавливает историческую справедливость, так как Карабах является исконной территорией Азербайджана.
Президент выразил уверенность, что армянский народ «правильно поймет» его слова.
«Тысячи армян живут на территории Азербайджана, никто им слова плохого не скажет, они - наши граждане», - подчеркнул Алиев.
Ранее Минобороны Азербайджана обвинило Армению в применении тактического ракетного комплекса.
По сообщениям военного ведомства, из-за непригодности и низкого качества техники три из выпущенных ракет не взорвались.
Ранее Армения выразила готовность обратиться в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если конфликт в Карабахе усугубится. Вскоре после этого Ереван сообщил, что Турция сбила армянский истребитель. В свою очередь, в Стамбуле эту информацию опровергли.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+8 481 / сут.
Умерли
20 722+177 / сут.
Выздоровели
958 тыс.+5 858 / сут.
- Алиев назвал условие прекращения боев в Карабахе
- Фанаты «Нашествия» сами назначили даты фестиваля
- Азербайджан обвинил Армению в применении ракетного комплекса
- В Госдуму внесли проект о новом порядке расчета МРОТ
- В московском транспорте маски можно будет купить за пять рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru