Алиев раскритиковал Минскую группу ОБСЕ за «пассивность»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев оценил работу Минской группы ОБСЕ как «пассивную деятельность». Об этом Алиев заявил в эфире CNN в рамках передачи The Connect World.

Как сообщает РИА Новости, азербайджанский президент раскритиковал Минскую группу ОБСЕ, отметив, что за 28 лет существования посредничество союза стран ни к чему не привело. «Это посредничество оказалось недостаточным для того, чтобы Армения покинула не принадлежащие ей территории», — заявил Алиев.

Ранее Ильхам Алиев заявил, что статус-кво по Нагорному Карабаху больше не действует.

Бои на линии соприкосновения Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Республики обвинили друг друга в военных действиях против мирного населения. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщила об обстрелах населённых пунктов, ввела военное положение и всеобщую мобилизацию. Армения приняла те же меры. В Азербайджане объявили частичную мобилизацию и военное положение в ряде регионов.

