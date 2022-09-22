Ален Делон возьмет интервью у Зеленского

Французский актер Ален Делон возьмет интервью у президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

СМИ: Ален Делон решился на эвтаназию

Беседа артиста с главой государства для канала TV5 World состоится в пятницу.

Ранее Делон публично заявил о поддержке украинского народа в противостоянии с Россией. Кроме того, актер принял участие в специальном телепроекте, посвященном украинскому поэту Тарасу Шевченко, и прочитал несколько строк из стихотворения автора.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраинаАктерФранция
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