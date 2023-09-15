Аль-Каида в ответ на сожжения Корана пригрозила Франции и Швеции атаками

В частности, руководство «Аль-Каиды» анонсировало атаки на «министерство» в Париже и уничтожение шведского посольства. Какая конкретно французская инфраструктура находится под прицелом, не уточняется.

Причиной называются акции по сожжению Корана, регулярно проходящие в Швеции. Угрозы Франции связаны с запретом на ношение мусульманской одежды абайи в школах.

Ранее во французских школах запретили носить мусульманскую одежду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».