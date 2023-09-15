Аль-Каида в ответ на сожжения Корана пригрозила Франции и Швеции атаками
«Аль-Каида» (организация признана террористической и запрещена в России) пригрозила атаковать ведомства Франции и Швеции. Об этом пишет французская газета Figaro.
В частности, руководство «Аль-Каиды» анонсировало атаки на «министерство» в Париже и уничтожение шведского посольства. Какая конкретно французская инфраструктура находится под прицелом, не уточняется.
Причиной называются акции по сожжению Корана, регулярно проходящие в Швеции. Угрозы Франции связаны с запретом на ношение мусульманской одежды абайи в школах.
Ранее во французских школах запретили носить мусульманскую одежду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru