«Аль-Каида» пообещала США «войну на всех фронтах»

Запрещенная в России террористическая организация «Аль-Каида» пригрозила США «войной на всех фронтах». Об этом представители группировки сообщили через посредника телеканалу CNN.

НАТО начала выводить войска из Афганистана

В группировке считают, что борьба с США продолжится до тех пор, пока они «не будут изгнаны из всего остального исламского мира».

Также в «Аль-Каиде» заявили, что договоренность о выводе американских сил из Афганистана была построена на обмане, поскольку движение «Талибан» (запрещено в РФ) не выполнило данное Вашингтону обещание порвать связи с террористической группировкой.

Президент США Джо Байден 14 апреля заявил, что Соединенные Штаты начнут вывод своих войск из Афганистана 1 мая. Завершить процесс планируется к 11 сентября.

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ТЕГИ:ТалибанАфганистанСШААль-каидаТеррористы
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