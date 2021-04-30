«Аль-Каида» пообещала США «войну на всех фронтах»

В группировке считают, что борьба с США продолжится до тех пор, пока они «не будут изгнаны из всего остального исламского мира».

Также в «Аль-Каиде» заявили, что договоренность о выводе американских сил из Афганистана была построена на обмане, поскольку движение «Талибан» (запрещено в РФ) не выполнило данное Вашингтону обещание порвать связи с террористической группировкой.

Президент США Джо Байден 14 апреля заявил, что Соединенные Штаты начнут вывод своих войск из Афганистана 1 мая. Завершить процесс планируется к 11 сентября.

