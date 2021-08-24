Al-Arabiya: в руки талибов* попали несколько американских ракет и самолетов

Данным фактом обеспокоены в военном ведомстве США. Решение о ликвидации захваченного американского оружия пока не принято. Собеседники канала не исключили, что вертолеты и самолеты талибы не будут использовать, так как у них нет пилотов. Также талибам недоступно техническое обслуживание машин.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что координация действий американских военных в Афганистане с талибами, захватившими власть в стране, отсутствует.

