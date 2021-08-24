Al-Arabiya: в руки талибов* попали несколько американских ракет и самолетов
Движение «Талибан»* (запрещенное в России) захватило несколько американских самолетов, военных вертолетов и противотанковых ракет, передает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.
Данным фактом обеспокоены в военном ведомстве США. Решение о ликвидации захваченного американского оружия пока не принято. Собеседники канала не исключили, что вертолеты и самолеты талибы не будут использовать, так как у них нет пилотов. Также талибам недоступно техническое обслуживание машин.
Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что координация действий американских военных в Афганистане с талибами, захватившими власть в стране, отсутствует.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru