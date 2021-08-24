Пентагон уверен в «значительной» угрозе самолетам, вылетающим из Афганистана

В аэропорту Кабула появилась «значительная угроза» для военно-транспортных самолетов, которые эвакуируют людей из Афганистана. Соответствующее заявление сделал глава Транспортного командования (USTRANSCOM) ВС США генерал Стивен Лайонс в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter Минобороны США.



Генерал заявил, что «не будет вдаваться в подробности», однако подчеркнул, что обстановка в единственном аэропорту Афганистана представляет угрозу бортам, которые вывозят людей из страны.

По словам Лайонса, Центральное командование Вооруженных сил США предоставляет военным информацию «об угрозах и потенциальных опасностях для операций по воздушным перевозкам».



