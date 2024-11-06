Акции Tesla подорожали на 15% после слов победившего на выборах Трампа о Маске

Цена акций компании Илона Маска Tesla взлетела на 15,26% на премаркете (до официального открытия торговой сессии) на бирже NASDAQ. К 13:19 по московскому времени бумаги торговались на уровне около 290 долларов за единицу.

Участники рынка предполагают, что Маск и его компания электромобилей станут основным бенефициаром победы Дональда Трампа на выборах президента США, комментирует рыночную ситуацию Bloomberg.