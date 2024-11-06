Акции Tesla подорожали на 15% после слов победившего на выборах Трампа о Маске

Цена акций компании Илона Маска Tesla взлетела на 15,26% на премаркете (до официального открытия торговой сессии) на бирже NASDAQ. К 13:19 по московскому времени бумаги торговались на уровне около 290 долларов за единицу.

Участники рынка предполагают, что Маск и его компания электромобилей станут основным бенефициаром победы Дональда Трампа на выборах президента США, комментирует рыночную ситуацию Bloomberg.

Маск пообещал улучшить эффективность правительства США

Согласно предварительным данным, представитель Республиканской партии, 45 глава Белого дома победил на выборах и станет 47 президентом США. Глава и основатель Tesla активно поддерживал Трампа в ходе предвыборной кампании, в том числе, материально.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в своей первой речи после подсчета результатов Дональд Трамп назвал Илона Маска «удивительным парнем», одним из самых важных людей в Америке и «новой звездой». Ранее Трамп обещал в случае своей победы сформировать правительственную комиссию по эффективности во главе с Маском.

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ФОТО: РИА Новости
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