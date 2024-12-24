Акции протеста прошли в Сирии после сожжения рождественской ели. Видео

Руководство пришедшей к власти в стране группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана в РФ террористической и запрещена) пообещало наказать виновных и объявило о поиске поджигателей. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее в движении заверили, что будут с уважением относиться ко всем религиям в стране.

Днём ранее в Дамаске состоялась демонстрация, участники которой потребовали сохранения Сирии в качестве светского государства.

