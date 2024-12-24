Акции протеста прошли в Сирии после сожжения рождественской ели. Видео
Акции протеста прошли в ряде районов Сирии, в том числе, в Дамаске после сожжения рождественской ели близ города Хама. Искусственное дерево подожгли 23 декабря в городе Скальбия, который населен в основном христианами.
В соцсетях появилась информация о том, что это дело рук боевиков исламистских организаций, в том числе, прибывших в страну из-за рубежа. Протестующие вышли на улицы, в частности, с лозунгом обеспечить права христиан в Сирии.
Руководство пришедшей к власти в стране группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана в РФ террористической и запрещена) пообещало наказать виновных и объявило о поиске поджигателей. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее в движении заверили, что будут с уважением относиться ко всем религиям в стране.
Днём ранее в Дамаске состоялась демонстрация, участники которой потребовали сохранения Сирии в качестве светского государства.
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