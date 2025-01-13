Активисты движения Just Stop Oil осквернили могилу Чарльза Дарвина

Члены экологического движения Just Stop Oil осквернили могилу натуралиста и биолога Чарльза Дарвина. Об этом сообщает Reuters.

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На надгробии учёного в Вестминстерском аббатстве в Лондоне они написали оранжевой краской «1,5 is Dead». В своём заявлении активисты указали, что цель по удержанию глобального потепления в пределах 1,5 градусов относительно доиндустриального уровня не была достигнута.

Они отметили, что в 2024 году средняя глобальная температура впервые превысила указанный показатель, что нарушает все соглашения Парижского климатического соглашения. Также экоактивисты заявили, что из-за глобального потепления «с 1970-х годов человечество потеряло три четверти всей дикой природы».

«Дарвин перевернулся бы в гробу, узнав, что мы находимся в эпицентре шестого массового вымирания», — подчеркнули они.

Ранее в Лионе экоактивисты облили супом картину «Весна» Клода Моне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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