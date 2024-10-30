Актеры Зои Кравиц и Ченнинг Татум отменили помолвку и расстались

35-летняя американская актриса, режиссер, певица и модель Зои Кравиц и 44-летний актер, продюсер и модель Ченнинг Татум расстались, сообщил журнал «People».

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По данным издания, бывшие влюбленные расторгли помолвку. Причины произошедшего до сих пор пока не известны. Кравиц и Татум отказываются комментировать произошедшее. Помолвку актеры заключили в прошлом году после завершения съемок режиссерского дебюта Зои.

Ранее певица Анна Нетребко объявила о разводе с тенором Юсифом Эйвазовым, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixaby
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